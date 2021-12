Blir ny CEO i Logiq

Annonse

Troels Hansen tiltrer stillingen som CEO 1. juni. Hansen kommer fra en posisjon som CEO for Logiq Sweden AB. Logiqs nåværende CEO, Knut Rosness, går av med pensjon. Det kommer frem i en pressemelding.

– Styret er glad for å kunne presentere Troels Hansen som ny CEO. Som sjef for Logiq sin svenske virksomhet har han fått vist sine evner og skapt gode resultater for selskapet. Han er en sterk representant for Logiq sin kultur av entreprenørskap og kundefokus, og har de lederegenskaper som skal til for å videreutvikle Logiq i en ekspansiv periode i selskapets historie” sier Anders Idebøen, styreleder i Logiq, i pressemeldingen.

– Styret vil også benytte anledningen til å takke Knut Rosness for hans gode arbeid som CEO gjennom de siste åtte år i Logiq. Knut vil ha en overgangsperiode for å bistå Troels fram til 31. juli, sier Idebøen.

– Det har vært en fantastisk tid i Logiq, og jeg er stolt og glad over å ha fått lede selskapet til en posisjon som en av Nordens ledende EDI-operatører. Nå er det tid for å levere stafettpinnen videre til Troels, som skal ta Logiq videre inn i neste utviklingsfase, sier Knut Rosness

Troels Hansen har 15 års erfaring som leder fra både mellomstore og store selskaper og internasjonale konsern. Han har over ti års ledererfaring med forretningsutvikling i det nordiske EDI-markedet og med produktinformasjon.

– Jeg er stolt og motivert for å få tillit som CEO i Logiq. Jeg har vært en del av Logiqs fantastiske utvikling de siste fire årene, og ser fram til å lede videreutviklingen av selskapet og fortsette ekspansjonen sammen med våre medarbeidere, kunder og eiere, sier Hansen.

Logiq leverer skybaserte tjenester for formidling av elektroniske dokumenter. Selskapet har 65 medarbeidere på kontorer i Halden, Oslo og Stockholm. Omsetningen i 2020 var 112 millioner kroner.