Netthandelen gav Posten tidenes beste resultat i første kvartal

Annonse

Da landet stengte ned, og alle oppdaget at de trengte diverse småstæsj for å rigge seg på hjemmekontorene landet over, begynte netthandelen å øke kraftig. Det har den fortsatt med gjennom hele 2020, og har bare økt på utover 2021, melder Posten i sin kvartalsrapport.

Resultatet ble at Postens pakkevolum fra netthandel økte med 61 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor, og det gav en «all time high» på selskapets finansielle resultater. Posten rapporterer et driftsresultat (EBIT) på 426 millioner kroner i årets første kvartal, opp fra 158 millioner i fjorårets første kvartal. Det er ikke langt unna en tredobling. Justert driftsmargin gikk opp fra 2,6 prosent i 2020 til formidable 7,1 prosent i år.

Beste noensinne

Det er klart at endringene som pandemien har ført med seg, har påvirket alle, ikke minst et logistikkselskap som Posten. Slik beskriver Posten det som har skjedd i en pressemelding i forbindelse med fremleggingen av kvartalsrapporten:

«Samfunnet har endret seg det siste året. Det har også Posten og folks handlevaner. Fjorårets sterke økning i netthandelen har skutt ytterligere fart og Posten har håndtert store pakkevolumer. Det gir vekst innen alle leveringsmåter og spesielt for hjemlevering. Vekst i netthandelen kombinert med kostnadseffektiv drift i hele Norden, samt bedret lønnsomhet innenfor øvrige logistikkområder, har bidratt til et justert driftsresultat på 427 mill. kroner, som er en forbedring på 274 mill. kroner sammenlignet med første kvartal i fjor».

­­– Det er gledelig å kunne fremlegge det beste første kvartalsresultatet i Postens historie. Etter fjorårets sterke vekst i netthandel kan vi konstatere at de nye handlevanene har festet seg og netthandelen skyter ytterligere fart, For Posten har første kvartal vært preget av høy etterspørsel og aktivitet i markedet – omtrent som julerush. Driften har gått på høygir og våre medarbeidere har stått på for å levere med god effektivitet og kvalitet. Jeg vil rette en stor takk til alle medarbeidere, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge, i pressemeldingen.

Nye tiltak for å nå nye mål

I innledningen til kvartalsrapporten (PDF nedlasting) forteller Wille om flere tiltak som er i gang i selskapet for at det skal realisere sine strategiske mål:

«Kundens førstevalg: Vi gjør netthandel enklere. Vi er i startfasen med utplassering av døgnåpne pakkebokser på tusen steder over hele Norge. Over 1 million personer har registrert seg som brukere av Posten-appen. I Danmark er Bring først ute med å tilby retur fra pakkebokser. Kundenes tilfredshet og lojalitet følger en positiv trend og per 1. kvartal viste Net Promotor Score (NPS) 53,6 mot 45,4 året før.

Ledende på teknologi og innovasjon: Vi holder et høyt tempo i arbeidet med å drive innovasjon og utvikling. I første kvartal startet etablering av en fullautomatisert lagerløsning på logistikksenter Berger ved Oslo. Investeringen gjør det mulig for Bring å tilby en helintegrert lagerløsning «Shelfless» med både lagring, plukk og pakk, og levering av varer for våre kunder.

Konsernet investerer i ventures og har blant annet gått inn i det svenske teknologiselskapet Crossborderit (CBIT) som tilbyr ny teknologi som forenkler toll- og avgiftsbehandling ved internasjonal handel. Vi har gått inn som samarbeidspartner i det NHH-ledede forskningsprosjekt «BEST in retail» som skal fremme forskningsbasert innovasjon og gi et kompetanseløft for detaljhandelen».