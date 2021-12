Inngår kontrakt til 54 millioner kroner

Annonse

Skatteetaten ønsker økt bruk av mobile arbeidsflater og skytjenester. Dette skaper et behov for et mer sømløst og stabilt aksessnettverk. Derfor har Skatteetaten besluttet å oppgradere hele aksessnettverket til en mer moderne løsning som inkluderer migrering til siste generasjon på Wifi, Wifi 6, utskiftning av det kablede nettverket, etablering av SD-WAN på tvers av kontorlokasjonene, samt ny løsning for tilgangskontroll og administrasjon.

Netnordic har blitt tildelt kontrakt for denne leveransen til Skatteetaten ut fra en helhetsvurdering basert på høy kompetanse innenfor de valgte teknologiområder, kombinert med integrasjonskompetanse, prosjektledelse, et effektivt leveranseapparat og gjennomføringsevne, skriver Netnordic i en pressemelding.

Leveransen vil bestå av løsninger fra Extreme Networks. Totalverdi på kontrakten over fire år er estimert til 54 millioner kroner.