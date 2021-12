Ny leder for Robotics og Automation i EY

Annonse

- Jeg er veldig glad for å være om bord i EY og gleder meg både til å bli kjent med teamet og for å hjelpe kundene med deres automasjons-reise. For meg handler automasjon av prosesser om så mye mer enn roboter og chatbots - det handler om å identifisere riktige tiltak på riktig sted - være seg gjennom standardisering av rutiner, utnyttelse av eksisterende teknologipark eller ved å introdusere ny teknologi, sier Ida Aspaas Karlsen.

Karlsen har bakgrunn fra konsulentbransjen hvor hun støttet nordiske virksomheter med digital transformasjon gjennom forbedring og optimalisering av forretningsprosesser og innføring av ny teknologi. Hun har tidligere erfaring fra både Capgemini og nå sist fra KPMG, hvor hun har vært ansvarlig for å bygge kompetansemiljøer innenfor Robotic Process Automation og Intelligent Automasjonsteknologi.

- Vi er utrolig glade for å få Ida med på laget. Hennes unike erfaring innen prosessforbedring og automatisering er en perfekt kombinasjon med våre ledende lean- og analyticsmiljøer, sier Even Vinge, leder for Data & Analytics hos EY, i en pressemelding fra selskapet.