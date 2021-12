Norskeid svensk it-selskap kjøper opp i Bergen

Annonse

Bak Nordlo, som har ambisjoner om å bli et dominerende nordisk it-selskap, står norske FSN Capital som ledes av grunnleggeren Frode Strand-Nielsen. Det svenske it-selskapet har kontorer på 36 steder i sverige. I 2019 kjøpte de opp IT Total i Vennesla, som start på å ekspandere i Norge.

– Nordlo har vokst til en stor og viktig aktør på rekordtid, og nå er vi glade for å også komme i gang med den norske ekspansjonen, gjennom oppkjøpet av spesialistene i Lerøen Datapartner. Nordlo har store ambisjoner, så det er bare å merke seg Nordlo-navnet, sier Frode Strand-Nielsen, som har har uttrykt mål om at Nordlo skal bli like stort i Norge som i Sverige.

– Med vår lokale tilstedeværelse skaper vi lokalt etterspurte tjenester innen it og digitalisering. Vi kan skape høykvalitets tjenester til en lavere kostnad enn hva kundene kan få til selv, sier konsernsjef i Nordlo, Fredrik Almén.