Unit4 lanserer ny skyplattform for ERP

Programvareselskapet Unit4 lanserer det de selv kaller neste generasjons skyløsning for intelligente ERP-løsninger.

Unit4 har norske røtter tilbake til 1983, da som Inenco og senere Agresso. I 2000 ble selskapet fusjonert inn i det nederlandske selskapet Unit4.

Plattformen har fått navnet ERPx og er utviklet med tanke på å gi støtte til mennesker som jobber i tjenesteytende virksomheter som ideelle organisasjoner, høyere utdanning og offentlig sektor, da men hensyn til økonomistyring, innkjøp, prosjektledelse, HR og FP&A.

ERPx er opprettet i en samlet skyplattform som skal gjøre det enkelt å dele informasjon i sanntid, og er designet rundt brukeren, slik at ansatte og team kan dra nytte av bedre innsikt og bli mer effektive og engasjerte.

– ERPx er en plattform vi har utviklet for å kunne bygge og integrere moderne teknologiløsninger som drar nytte av for eksempel automatisering og AI. Det er gledelig at vi nå vil kunne bidra til å gi våre nordiske kunder enda sterkere teknologiløsninger for sin virksomhet og utvikling, sier Bjørn Røsten, administrerende direktør Unit4 Norge, i en pressemelding.

– Med ERPx tilbyr vi noe mange kunder har ønsket seg fra sine ERP-løsninger i flere tiår - den riktige plattformen og verktøyene, designet for kundenes spesifikke behov, og hjelper dem å være raske, fleksible, konkurransedyktige, og samtidig enkle nok til å raskt utvikle ansattes produktivitet, sier Dmitri Krakovsky, Chief Product Officer, Unit4, og fortsetter:

- Vi gir dem også frihet til raskt og enkelt å koble til og utvide med datatjenester og dataløsninger som er spesifikke for hver bransje. Sammen bygger vi det digitale fundamentet som sikrer at mennesker og organisasjoner når sitt fulle potensiale. Vi er veldig glade for at ERPx nå er tilgjengelig, forklarer Dmitri Krakovsky.

ERPx er nå bare tilgjengelig i Nord-Amerika og Storbritannia, men Unit4 fortsetter en global lansering av ERPx gjennom 2021.