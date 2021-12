Visma kjøper programvareselskap i Spania

Annonse

Norske Visma kjøper det spanske programvareselskapet Holded. Dermed går Visma inn i enda et nytt europeisk marked. Nylig har Visma også kjøpt seg inn i Polen og Østerrike. I en pressemelding skriver selskapet at fellesnevneren for de oppkjøpte virksomhetene er at de leverer suksessfulle skytjenester til sine markeder.

Ifølge Visma tilbyr Holded en av de raskest voksende programvareløsningene innen ERP- og regnskap for små bedrifter i Spania.

– Vår visjon er å bruke produkt og teknologi som grunnpilar for vekst og kundetilfredshet. Vi ønsker å skape den beste plattformen for å hjelpe små bedrifter og regnskapskontorer med digitalisering og automatisering for å øke produktiviteten. Visma er uten tvil den beste samarbeidspartneren for å realisere denne visjonen, sier Bernat Ripoll, medgrunnlegger av Holded.

Holded ble etablert i 2016.

– Vi er veldig imponert over hva Holded har fått til. De har bygget et svært godt produkt, og har høy kundetilfredshet, et engasjert team og en svært profesjonell måte å drive virksomheten på. Vi ser at Holded er fremtiden for regnskap i dette markedssegmentet, og vi kunne rett og slett ikke gå glipp av muligheten til å slå oss sammen med en så sterk partner og samtidig etablere oss i Spania, sier konsernsjef i Visma, Merete Hverven.

– Vi ser flere spennende muligheter ved å kombinere den beste ERP-løsningen i Spania med Vismas kompetansenettverk. Sammen skal vi hjelpe små, spanske virksomheter, gründere og regnskapsførere å lykkes, fortsetter Hverven.

Holded planlegger å ansette mer enn 300 personer for å ytterligere forbedre produkter og tjenester og styrke posisjonen som det raskest voksende selskapet i ERP- og regnskapssegmentet i Spania.