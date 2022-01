Sikkerhetsselskap lanserer passordfri innlogging

Annonse

– Så lenge vi fortsetter å benytte oss av passord, uansett hvordan de sikres, etterlater vi oss en åpen dør til cyberkriminelle som de kan bruke til å få tilgang til apper, kundeinformasjon og data, sier TJ Jermoluk, grunnlegger av og administrerende direktør i Beyond Identity.

Nå har sikkerhetsselskapet lansert tjenesten Secure Customers, som gir bedrifter mulighet til å tilby en passordfri innlogging til sine kunder.

Ifølge Beyond Identity eliminerer løsningen flere vanlige risikoer for datalekkasje og kontotyveri som bruk av passord medfører.

Null passord

Løsningen tilbys i form av utviklerverktøy (SDK) som bedriftene kan benytte for å integrere Beyond Identitys sikkerhetsfunksjoner for passordfri innlogging i sine apper eller nettjenester.

Secure Customers skal ifølge selskapet eliminerer risikoen for bedragerier som forårsakes av lekket innloggingsinformasjon ved at passord verken brukes eller lagres i løsningen.

Ifølge selskapet inneholder Secure Customers blant annet friksjonsfri multifaktorautentisering (MFA), som oppfyller standarden PSD2 Strong Customer Authentication (SCA) gjennom å benytte seg av to sterke faktorer – noe du er og noe du har, som kan gjøres uten behov for engangspassord, push-meldinger, engangslenker eller tilgang til en annen enhet eller app.

Løsningen fanger i sanntid opp risikosignaler fra brukere og enheter, noe som gir mulighet til å tilpasse sikkerhetshåndteringen.

– Slutt med passord for kundeopplevelsen

Stjålne passord og stjålet innloggingsinformasjon er i dag bakgrunnen for over halvparten av alle datalekkasjer. I løpet av 2020 økte antallet bedragerier på grunnlag av kontotyveri.

Bedrifter som vil øke sikkerheten, står overfor utfordringen å gjøre det uten negativ effekt på kundeopplevelsen. Kunder er vare for omstendelige prosesser og skremmes lett bort om det blir for vanskelig eller tidkrevende å registrere seg eller logge inn. Studier viser at så mange som 86 prosent av kundene gir opp og gir blaffen i å fullføre registreringsprosesser de opplever som utfordrende. 50 prosent sier også at det bare kreves én dårlig opplevelse for at de skal slutte å benytte en tjeneste eller en leverandør, skriver Beyond Identity i en pressemelding.

– Den som mener alvor med å beskytte sine kunder mot kontotyveri og inntrengning, må slutte å bruke passord både i kundeopplevelse og i applikasjonsdatabaser. Ettersom kunderelasjoner bygger på tillit, så tror vi at bedrifter som tilbyr denne økte sikkerheten i kombinasjon med en smidig kundeopplevelse, vil få fordeler, sier Jermoluk.