Kjøttindustrigigant utsatt for dataangrep i USA

Annonse

Angrepet som ble oppdaget søndag, slo ut servere som støtter it-systemene til JBS i USA og Australia, opplyser JBS USA.

Det brasilianske selskapet sier at alle rammede systemer er slått av, at myndighetene er orientert og at selskapets egne it-ansatte og eksterne eksperter håndterer angrepet.

JBS har virksomhet i USA, Australia, Canada, Europa, Mexico, New Zealand og Storbritannia.

I mai ble oljerørledningen Colonial Pipeline, som frakter nærmere halvparten av bensinen og annet drivstoff som brukes på den folkerike østkysten i USA, angrepet og nedstengt. Det endte med at Colonial Pipeline betalte drøyt 36 millioner kroner i løsepenger for at driften kunne gjenopptas.