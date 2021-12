En av tre: Fortsatt Windows XP

Annonse

Det er it-selskapet Spiceworks som har kommet frem til dette i en fersk undersøkelse. Dette er ganske oppsiktsvekkende tall all den tid operativsystemet ble lansert i 2002, og at Microsoft sluttet å støtte det i 2014.

Spiceworks kaller antall virksomheter med foreldede og sårbare enheter for «alarmerende».

Windows XP brukes fortsatt i innebyggede løsninger (embedded systems) eller til å avvikle eldre løsninger som ikke kan kjøres på nyere Windows-versjoner. Selv om én av tre fortsatt er høyt, er trenden at aktive Windows XP-systemer blir stadig færre.

Mye gammelt

Rapporten viser at det ikke er de nyeste Windows-versjonene som er mest utbredt. Av de 500 virksomhetene som deltok i undersøkelsen benytter 79 prosent fortsatt Windows 7, mens minst en enhet med Windows 10 er i bruk i 78 prosent av tilfellene.

Microsofts offisielle støtte for Windows 7 utløper 14. januar 2020, og Spiceworks frykter at det etter denne datoen vil bli langt flere sårbare systemer å bekymre seg for.

Blant dem som benytter Windows 7 svarte 67 prosent at de vil avslutte bruken av disse maskinene innen fristen i januar 2020, mens 25 prosent regner med at deres Windows 7-systemer vil bli avviklet på et senere tidspunkt.

Selv om Windows XP ikke lenger støttes av Microsoft, kom de tidligere i år med en hasteoppdatering for å håndtere en kritisk sårbarhet som ligner på de svært skadedlige «WannaCry»-angrepene i 2017.