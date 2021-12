Halvparten vet ikke om eposten er hacket

Annonse

Halvparten av alle spurte er usikre på om epostadressen deres har blitt hacket det siste året. Det kommer frem i en ny, landsrepresentativ spørreundersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av forsikringsselskapet Codan.

– Når ikke engang proffene har full kontroll, kan vi ikke forvente at vanlige folk skal ha det heller, sier forskningssjef i KnowB4 Research, Kai Roer, i en pressemelding.

Respondentene ble bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Jeg er sikker på at min epostadresse ikke har blitt hacket det siste året».

19 prosent svarte «nei», og 31 prosent av de spurte svarte «vet ikke». 50 prosent svarte «ja» til påstanden.

Passord på avveie

Roer er ikke overrasket over usikkerheten respondentene gir uttrykk for.

­– At andre skal ha fått tak i passordet vårt, er for de fleste av oss noe som er vanskelig å forstå. Samtidig vet vi som jobber med dette at milliarder av passord er på avveie og deles fritt på internett – gjerne av mennesker med uærlige hensikter, sier Roer.

Han advarer mot overdreven tro på at eposten er trygg, en misforståelse han sier er svært utbredt.

– Våre undersøkelser viser at folk flest er for selvsikre; for eksempel mener seks av ti at de kan merke det hvis pc-en deres er hacket. Sannheten er at dette er svært vanskelig å avdekke, selv for profesjonelle, sier Roer.