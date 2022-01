JavaZone 2019 er i full sving

Annonse

Som alltid er det utsolgt. 3600 billetter gikk fort unna og ventelistene er lange. Forelesninger og workshops dekker flere områder innen programvareutvikling enn de fleste hadde forestilt seg fantes. Fra «Local Variable Type Inference: Friend or Foe?» til «Lær kattungen din å kode» og «Don’t be Homer Simpson with your Reactor!» til «Uten Kafka stopper strømmen».

JavaZone er ikke bare et faglig evenement, her er det sosiale møteplasser; spisesteder i hver krik og krok og samvær til langt på natt på populære utesteder som Himkok, Tukthuset og Kulturhuset, som alle er blant Oslos hotteste. Himkok er forresten verdenskjent og er kåret til verdens 19. beste bar.

Vi får håpe at dette ikke medfører ugreie for morgendagens minst like tettpakkede program.