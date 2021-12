Ønsker bedre nettdekning langs jernbanen

Annonse

– Bedre nettdekning på toget er viktig for å gjøre jernbanen enda mer attraktiv. Det vil ha stor effekt for muligheten til å jobbe om bord eller for å nyte turen enda mer. Vi setter derfor i gang et arbeid som skal forbedre nettdekningen langs jernbanen i Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå har Samferdselsdepartementet bedt Jernbanedirektoratet om å gjennomføre et forprosjekt om bedre nettdekning langs jernbanen.

Forprosjektet skal gi en utbyggingsplan som beskriver hvor det bør bygges ut dekning først - ut fra hvor behovene er mest prekære og gir størst effekt.

Ifølge samferselsministeren er målet for hele prosjektet å forbedre nettdekningen på jernbanestrekningene i landet.

Misfornøyde reisende

I Nasjonal Transportplan for 2022-2033 satte regjeringen av 2,6 milliarder kroner til dette tiltaket i første seksårsperiode. Å investere i bedre nettdekning er vurdert til å være et av de mest lønnsomme tiltakene på jernbanen. Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Undersøkelser av kundetilfredshet viser at de reisende er misfornøyde med internettilbudet om bord i togene. Mobildekningen langs jernbanen i Norge er mange steder dårlig eller til og med fraværende. Regjeringen har derfor prioritert å legge til rette for større investeringer langs jernbanen for å møte de reisendes forventninger til nettdekning, sier samferdselsministeren i meldingen.

I friluft, tunneler og i togsettene

For å møte de reisendes forventninger er det nødvendig med god og sammenhengende nettdekning i friluft, i tunnelene og inne i togsettene på jernbanestrekningene.

Norske tog AS er allerede i gang med å installere mobilforsterkere i togsettene. Staten ved Bane NOR har ansvar for å installere utstyr i tunnelene. I friluft tas det utgangspunkt i kommersiell utbygging i regi av mobiloperatørene.