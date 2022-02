Sju års ørkenvandring mot kjempebot

Annonse

Telenor kan anke nemdas 2-mot 1-avgjørelse til Gulating lagmannsrett. Dessuten har nå ESA behandlet den samme saken i sju år. Det hele dreier seg om hvorvidt Telenor misbrukte sin makt og overpriset leien Network Norway betalte for å leie nett av dem i perioden 2010-2014. Network Norway ble bundet inn i en slags fastprisavtale.

Konkurransetilsynet mener maktmisbruket ligger i at Telenor i 2010 gikk over fra en modell der Tele2 og Network Norway betalte Telenor for deres kunders faktiske bruk av Telenor-nettet, til at man måtte betale en fast avgift som økte med antall kunder.

Dermed ble ikke Network Norway og Tele2 kvitt denne leieavgiften etter hvert som de bygget ut sitt eget nett, og mer og mer av kundenes trafikk ble overført ut av Telenors nett. Dette mener tilsynet gjorde at Tele2 og Network Norway mistet de økonomiske incentivene for å fortsette å bygge ut et nytt nett.

– Vi er skuffet over å ikke bli hørt av flertallet i nemnda, men merker oss at mindretallet mener at avtalen er lovlig. Nå skal vi gå grundig gjennom vedtaket, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

- Telenor har ikke gjort noe for å begrense konkurransen i det norske mobilmarkedet. Saken gjelder en avtale fra 2010 til 2014 mellom Telenor som nettleverandør og Network Norway. Avtalen hadde en prismodell som er vanlig og etterspurt i markedet, og som vi mener er lovlig. Telenor har tre måneder på seg til å ta ut stevning for Gulating lagmannsrett. Vi vil nå gå grundig gjennom Konkurranseklagenemndas vurderinger, sier Furberg.

Byråkratiets enormt lange behandlingstid av denne saken både i Norge og i ESA har i dag mer prinsipiell betydning enn at det skulle endre vilkårene i markedet. I dag er det ICE som leier av Telia i beste forståelse. Og Network Norway forsvant inn i Tele2 og så inn i Telia. Tele 2 oppnådde på det meste en markedsandel på ca. 21 prosent.