Vokste ut av navnet

Annonse

Da Henrik Holum startet Romerike IT Consulting i 2014, valgte han et navn som passet den daværende driften. Ettersom han startet opp i Eidsvoll på Romerike og drev konsulentvirksomhet innen it, så var Romerike IT Consulting et passende navn.

Men med flytting, eksplosiv vekst og stadig bredere oppdragsbeskrivelser var det på tide å bytte navn.

Nå heter firmaet Bspoke.

– Vi vokste rett og slett ut av navnet. Vi er et Oslo-basert firma med mål om å bli Norges beste arbeidsplass. Vi leverer konsulenttjenester og konsulenter tilpasset kundenes behov og vi ønsket et navn som gjenspeiler dette, forteller Holum, daglig leder i Bspoke, i en pressemelding.

Navnet ble til gjennom en idéprosess forankret hos alle de ansatte. Det er en sentral idé i firmaet at alle skal være med i beslutninger som betyr mye for deres egen hverdag. Det skaper eierskap og samhold, som skal være viktige verdier for Bspoke.

– Det er ikke bare kundene som skal få perfekte leveranser. Det skal også de ansatte. Vi jobber aktivt for å bli Norges beste arbeidsplass og i vår verden innebærer det at de ansatte har en sterk påvirkning på sin egen hverdag, sier Holum.

Han forklarer videre at Bspoke også sier noe om hva de ansatte kan forvente av arbeidsgiveren. De sikter nemlig på å være en arbeidsplass som skreddersyr arbeidsdagen for de ansatte, så lang det lar seg gjøre.

Forvirrende

Firmaet håper også at det nye navnet vil være til hjelp i rekrutteringsprosesser.

Det var ikke så gunstig å hete Romerike IT Consulting da de ikke lenger hadde base på Romerike.

– Vi er et Oslo-basert firma som vil tiltrekke oss talentfulle mennesker fra hele regionen. Vi holder til i Posthuset i Oslo, mer sentralt blir det ikke. Bspoke åpner også for andre typer oppdrag enn direkte konsulentvirksomhet, sier Holum, og fortsetter:

– Det nye navnet gir oss alle muligheter fremover. Vi opplever veldig sterk vekst både i oppdragsmengde og i antall ansatte, og vi i bspoke gleder oss til å levere skyhøy kvalitet til både kunder og ansatte i tiden fremover.