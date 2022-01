Opposisjonspolitikere er glade for Datatilsynets Smittestopp-vedtak

Annonse

Mandag kunngjorde Folkehelseinstituttet at de stopper all datainnsamling i Smittestopp-appen, som følge av et midlertidig forbud fra Datatilsynet. De reagerer på en rekke personvernsaspekter i appen.

Senterpartiets Kjersti Toppe har sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) der hun ber ham redegjøre for sikkerheten i Smittestopp-appen.

– Appen er blitt kritisert fra starten på grunn av sin innordning og sentral lagring av data. Men innvendingene er avfeid av FHI og Høie. Saken nå viser at FHI, regjeringen og Høie ikke har hatt kontroll på personvernet og har tatt for store sjanser, sier Toppe.

Også Frps helsepolitiske talskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, er fornøyd med Datatilsynets vedtak.

– Jeg er glad for at Datatilsynet har satt foten ned og krever at alle data denne appen har samlet inn nå skal slette, sier hun.

Bruun-Gundersen mener appen er problematisk også fra et prinsipielt perspektiv.

– Rent prinsipielt har regjeringen også krysset en grense ved å skape en app som i realiteten vil kunne innebære en fullstendig overvåking av befolkningen. At FHI syntes overvåking er nyttig, er ikke et godt argument for å videreføre appen, sier Frp-representanten.

