Alle ønsker seg en god deal

E-postene har haglet inn i over en uke nå, og de siste par dagene har de fullstendig tatt over innboksen. De store avisene har kjørt på med artikler og annonser i et stadig økende volum. Vi har til og med fått opptil flere sms-er med «fenomenale tilbud». I dag har selve Dagen kommet, og vi har fått en pressemelding fra betalingsformidleren Klarna, som kan informere at netthandelen i Norge økte med 820 prosent etter midnatt. Det er Black Friday igjen, og landet virker å ha gått fullstendig av hengslene – igjen.

Som med alt annet nytt og fremmed, så kommer også Black Friday fra USA. Fredagen som er inneklemt mellom Thanksgiving og helga har tradisjonelt vært åpningen av julehandelen i USA, fordi mange amerikanere har fri denne dagen. Tilsvarende Valentines day og mors- og farsdager på datoer som aldri har vært disse dagene her til lands, har handelsstanden begjærlig grepet muligheten til hausse opp shoppingtrangen også her hjemme. De har lyktes i stor stil. Misforstå oss rett, det er en ærlig sak å tjene penger, særlig i et år der usikkerheten i næringslivet er stor. Men den massive kampanjen, der alle butikker og mange medier er med på å drive fram en nær frenetisk stemning i befolkningen, gir grunn til å spørre om det har gått langt nok nå.

Norsk senter for informasjonssikring Norsis, og flere sikkerhetsautoriteter med dem, går tungt ut og advarer mot en markant økning av nettsvindel rundt Black Friday. Svindlerne setter opp falske nettbutikker, og lokker nordmenn med shopping-tunnelsyn rett i fella ved hjelp av fantastiske tilbud. Forbrukertilsynet advarer mot kunstige tilbud, der butikkene i forkant av Black Friday setter opp prisene, slik at de kan gi 60-80 prosent rabatt på selve dagen. Det er ikke et godt tilbud, det er på randen av regulær svindel, det også. I tillegg stresser de oss for å få oss til å tro at alt haster, slik at vi må slå til med en gang. Det blir ikke rasjonelle og informerte kjøp på den måten, men det er jo det butikkene ønsker.

Vi kunne også raljert over en slik forbruksfest i en tid der vi skal gjøre det grønne skiftet, og alle blir nødt til å tenke mer bærekraftig framover, men vi skal la den ligge. Alle ønsker jo en god deal – det gjør vi også – men omfanget og følgefeilene synes vi begynner å bli noe i overkant nå. I tillegg hadde det vært deilig å få tilbake innboksen og nyhetene igjen, men vi må vel vente noen dager til før det blir aktuelt.