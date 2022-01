Prisene på pc øker i år

Annonse

Salget av tradisjonelle pc-er og nettbrett er synkende, og kommer neppe til å ta seg opp til gamle høyder. Til det er det for mange fungerende maskiner i et mer mettet marked. Ifølge analyseselskapet IDC vil salget synke 1,3 prosent per år frem mot 2023.

Men det finnes enkelte lyspunkter: Gjennomsnittprisene går opp takket være økt etterspørsel etter ultratynne pc-er, flukten fra Windows 7 og et konstant behov for stadig hvassere gaming-pcer.

Kategorien ultratynne bærbare pc-er antas å øke med 5,8 prosent i året, og i 2023 vil disse selge mer enn tradisjonelle bærbare, ifølge IDC som venter at de da vil utgjøre den største kategorien med en markedsandel på 26,4 prosent.

Løst tastatur selger

En annen kategori som ser ut til å vokse, er bærbare pc-er med avtagbart tastatur, slik at skjermen kan brukes som nettbrett. Den årlige økningen i salget av slike ligger på 4,6 prosent.

Totalt holder imidlertid ikke dette for den tydelige trenden at pc-markedet synker om vi ser på antall enheter. I år er salget verden om stipulert til 392,5 millioner pc-er, og i 2023 beregnes salget å være nede på 367,7 millioner.

Men IDC viser til lyspunktet at gjennomsnittsprisen per solgte enhet forventes å øke med 2,6 prosent i år, at gaming-pcer er stabilt etterspurt og at mange virksomheter nå vil bytte ut sine Windows 7-maskiner siden Microsoft slutter å støtte operativsystemet i 2020.

– Mange virksomheter moderniserer også sin arbeidsstyrke gjennom å utstyre ansatte med ultratynne pc-er og hybridmaskiner. Disse enhetene skal ikke bare gjøre de ansatte mer mobile, men de viser seg å være viktige for å lokke unge talenter til virksomhetene, sier Jitesh Ubrani som er analytiker i IDC.