Mest populært på Netflix i 2019

Netflix har ikke lagt frem nøyaktige tall over antall norske seere, men de har oppsummert hva de norske brukerne så mest på i året som gikk.

Når det gjelder tallene for desember, er disse tallene baserte på både seertall og forventede seertall. Listene er basert på antallet kontoer som har sett minst to minutter av en serie eller film de første 28 dagene de har vært tilgjengelig på Netflix i 2019.

Topp 10:

1. Hjem til jul

2. The Witcher

3. Murder Mystery

4. The Irishman

5. 6 Underground

6. Triple Frontier

7. Stranger Things 3

8. Sex Education

9. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

10. The Highwaymen

Topp 10 serier:

1. Hjem til jul

2. The Witcher

3. Stranger Things 3

4. Sex Education

5. Unbelievable

6. Quicksand - Størst av alt

7. The Umbrella Academy

8. You S2

9. The Crown S3

10. After Life

Topp 10 filmer:

1. Murder Mystery

2. The Irishman

3. 6 Underground

4. Triple Frontier

5. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

6. The Highwaymen

7. Isn’t It Romantic

8. Polar

9. The Perfect Date

10. El Camino: En Breaking Bad-film

Topp 10 dokumentarer:

1. Madeleine McCann-saken

2. Our Planet - Vårt utrolige hjem

3. Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

4. FYRE: The Greatest Party That Never Happened

5. The Devil Next Door

6. Travis Scott: Look Mom I Can Fly

7. The Family

8. HOMECOMING: A film by Beyoncé

9. Koden Bill Gates: Et portrett av en filantrop

10. The Great Hack: Cambridge Analytica-skandalen

Antallet norske seere er ikke oppgitt, men Netflix opplyser at de har over 158 millioner betalende medlemmer i mer enn 190 land.