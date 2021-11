Fjordkraft overtar kundene til Skymobil

Annonse

Skymobil har i underkant av 38.000 privatkunder fordelt over hele Norge.

– Vi skal over på en MVNO-plattform, noe som vil bety mye for lønnsomheten for mobilporteføljen vår. Det gjør oppkjøp av denne typen mer aktuelt, og volum er viktig, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for Strategi og M i Fjordkraft, i en pressemelding fra selskapet.

Fjordkraft Mobil hadde ved utgangen av Q2 nær 135.000 abonnementer.

Trenger ikke bytte SIM

Konserndirektør for privatmarkedet i Fjordkraft, Christian Kalvenes, forsikrer at kundene ikke vil merke stort til overgangen.

– De fleste kundene som blir med over vil få like gode abonnementsløsninger som de har i dag, eller enda bedre. Det vil heller ikke være nødvendig for Skymobil-kundene å skifte SIM-kort for å gjennomføre overgangen til Fjordkraft, da vi er opptatt av at denne prosessen skal være helt sømløs for kundene, sier han.