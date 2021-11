To nye direktører til Mobit

Annonse

Mobit, som leverer alt innenfor mobiltelefoni, har ansatt to nye direktører.

Jørn Jamissen har i mange år hatt rollen som salgssjef it i selskapet. Den nye stillingen innebærer at han blir ansvarlig for utvelgelse av partnere, produkter og kategoristyring.

George Demir har lang erfaring fra Mobit-forhandleren NetNordic.

– All den tid jeg har vært hos en Mobit-forhandler gjennom flere år, er det klart at jeg tanker om hvordan vi kan bli enda bedre, sier Demir.

– Vi må være i stadig utvikling og disse endringene innebærer at vi blir enda mer spisset, sier Mobit-sjef Trond Voll, i en melding fra selskapet. Han fortsetter:

– Hensikten er at vi skal spille hverandre gode på tvers av avdelinger. Samhandling er ofte nøkkelen til suksess. Det er som i fotballen, det handler hele tiden perfeksjonere laget med de beste spillerne.