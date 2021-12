Moden, morsom og moderat Motorola

Annonse

Ikke alle telefoner er skapt likt, og det er en god ting. Motorolas telefoner har tidligere imponert både i budsjett og mellomklasseksjiktet, og G30 er intet unntak. Her får man egentlig en premium-følelse for mindre en 2.000 kroner, mye takket være en 6.5-tommers 90Hz-skjerm som gir inntrykk av en meget gjennomført telefon.

Under overflaten finner vi en Snapdragon 622-prosessor som er mye brukt av både Nokia og Xiaomi i det samme segmentet. Med fire gigabyte minne og 128 gigabyte lagringsplass er det heller ikke noe her som skal hindre ytelsen noe særlig.

Telefonen ser i tillegg godt ut, og vi er glade Motorola har beholdt fingeravtrykksleseren på baksiden. Det er kanskje en del plast, mot flaggskipenes glass, men telefonen føles god i hånden, og enda bedre i bruk. Batteriet holder til to dagers bruk om du er forsiktig, og har med andre ord null problem å hamle opp med dyrere modeller her. Du får med en 20W-lader i boksen som lader relativt hurtig, og her finner vi også en 3.5mm hodetelefoninngang og mikroSD-kortleser. I boksen følger det også med et beskyttelsesetui.

Kameraet leverer gode bilder, og bedre enn hva prisen tilsier, selv om vi selvsagt kunne ønske oss bedre resultater. Det er ikke verdens mest utfordrende telefon, men Motorola har tenkt seg om både to og tre ganger for å få denne telefonen under 2.000 kroner uten å ofre for mye. Anbefales.