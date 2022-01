Nå er spesifikasjonene for USB4 her: raskere, sikrere, smartere

Annonse

Universal Serial Bus er etter hvert etablert som den foretrukne standarden for maskinvarekommunikasjon. En revolusjon den gangen USB danket ut serie- og parallellporter, og fortsatt den vanligste standarden for pc-er og andre enheter med datakommunikasjon.

Den mest synlige endringen fra foregående usb-spesifikasjoner er selve skrivemåten: versjonene usb 2 og usb 3 kunne skrives usb 2.0 og usb 3.0, men den nye versjonen heter altså usb4 i ett ord. Organisasjonen usb.org har nemlig hørt på kritikken om forvirrende navnebruk, forteller Techcrunch.

Annonse

Rent fysisk vil USB4 ikke komme med noen ny kontakt – usb-c skal være standarden. Som det er blitt det med Intels tidligere proprietære Thunderbolt. USB4 skal ha full støtte for Thunderbolt 3. Det er ikke noe krav om full støtte for denne protokollen, men det er vel lite å hente for leverandører i ikke ha denne støtten.

USB4 blir ikke overraskende raskere enn tidlige versjoner: Opp til 40 gigabit per sekund, som er dobbelt så raskt som dagens usb 3 og åtte ganger raskere enn den første usb 3. USB4 støtter også den høyeste hastigheten i alle tidligere versjoner av grensesnitt og kabler.

En viktig nyhet for mange vil være at USB4 håndterer funksjonen «display/data splitting», hvor strøm, data og videosignal kan sendes samtidig i kabelen. Dette ble introdusert med usb 3, men har ikke vært en stabil løsning hvor brukere opplever at det bare gikk med en ting om gangen eller at ytelsen ble kraftig redusert.

Nå skal dette bli ordentlig håndtert, slik at om en videostrøm trenger åtte gigabit, så skal de resterende 32 gigabit kunne brukes til andre formål.

USB4 vil kreve mer kompliserte komponenter og vil nok bli noe dyrere. Det medfører også at det vil ta lenger tid for utstyr etter denne standarden kommer i salg.

Annonse

Hele spesifikasjonen finner du hos usb.org.