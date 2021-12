Ønsker å fokusere på "en trygg digital hverdag"

Annonse

I oktober koordinerer Norsis for 11. gang den internasjonale sikkerhetskampanjen Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge.

Den offisielle åpningen av informasjonssikkerhetskampanjen foretas av justis- og beredskapsminister Monica Mæland, og markeres med et halvdagsseminar hos Kripos i Oslo den 27. september. Her vil NSM, Kripos, Telenor og Posten bidra med aktuell innsikt fra deres ståsteder.

Årets tema er "En trygg digital hverdag".

Ikke hvis, men når

Samtidig som 1 av 5 nordmenn har blitt mer bekymret for sin egen sikkerhet på nett det siste året, mener like mange at det er lite eller svært lite sannsynlig at dataangrep vil ramme deres arbeidsplass.

Det er ikke lenger snakk om hvis, men når et dataangrep som løsepengevirus, kontokapring, ondsinnede e-poster eller svindelforsøk vil ramme oss – på jobb eller hjemme, skriver Norsis i en pressemelding.

Nå ønsker foreningen, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, å skape stort engasjement rundt digital sikkerhet for å gi norske virksomheter og befolkningen for øvrig en tryggere digital hverdag.