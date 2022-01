Sammen mot hatefulle ytringer og netthets mot politikere

Annonse

Nyere undersøkelser viser at mange politikere opplever hets og trusler på grunn av sitt politiske engasjement. Mange lokalpolitikere unngår også å stille i debatter, delta i nettdiskusjoner og fronte saker fordi de er redd for hets. Det skriver kommunal- og moderniseringsdepartementet i en nyhetsmelding på sine sider.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterte derfor alle partiene, ungdomspartiene og sentralstyret i KS til dialogmøte om hat og netthets mot politikere.

Annonse

− Vi skal ikke ha et samfunn der politikere kvier seg for å delta i debatt fordi de frykter hets og trusler, sier Mæland i en nyhetsmeldingen.

− Hatefulle ytringer og hets mot politikere er helt uakseptabelt. Det skal være trygt å si sin mening høyt. Det er lov å være uenig, men man skal møte sine meningsmotstandere med respekt – både på internett og når man møtes ansikt til ansikt, sier Mæland, og påpeker at vi fortsatt vet for lite om hvilket omfang og hvilke konsekvenser trusler og hets mot politikere har.

Annonse

Kommunal- og moderniseringsministeren har tro på å løfte problemet, slik at politikerne sammen - på tvers av partier og nivåer - kan diskutere hvordan de kan motvirke dette.

Ikke lenger aktiv

Annonse

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) og ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås kommune innledet møte. Begge har opplevd trusler og hat.

Byrknes skal blant annet ha fått postkassen full av hatefulle brev og trusler etter å ha engasjert seg i flyktningesaken lokalt i 2015. Hun kunne fortelle at hun ikke lenger er aktiv på sosiale medier av frykt for netthets.

− Er det verdt det, har jeg tenkt mange ganger. Jeg er ikke hardhudet. Jeg er et helt vanlig menneske og dette gikk veldig inn på meg, fortalte Byrknes.

Flere gode innspill

I møtet kom det frem at ungdomspolitikerne savnet et sentralt apparat de kan kontakte når det stormer som verst.

Dette var ett av flere konkrete innspill til hva man kan gjøre for å motvirke denne typen hets. Mange nevnte også at tema må inn i skolen og at det bør være en sentral del av folkevalgtopplæringen, heter det i nyhetsmeldingen.