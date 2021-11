Vivaldi i ny versjon – nå også med innebygget spill

Annonse

De viktigste nyhetene i versjon 3.4 av den norskutviklede nettleseren er blant annet at du nå kan redigere kontekstmenyer, slike som dukker opp når du høyreklikker. Dette gir brukeren enda bedre mulighet til å tilpasse nettleseren til sin måte å jobbe eller surfe på. Det har vært tanken bak Vivaldi fra begynnelsen av å la brukerne gjør den til «sin».

En annen nyhet i pc-versjonen er at du kan sette opp automatisk oppfriskning av en nettside, for eksempel en nyhetsside, slik at innholdet blir lastet inn på nytt i periodiske intervaller. Dette er faktisk ganske nyttig, i alle fall for dem som ønsker å følge fortløpende dekning av hendelser innen politikk, sport eller annet som utspiller seg.

Mer fleksibel på mobil

I tillegg til at du fra før kan endre hvor du vil ha elementer som faner og statuslinje, er det nå mer muligheter i Android-versjonen til å endre startskjermen (Speed Dial). Du kan velge størrelse på hurtigvalgene og vise dem i listevisning. Alt for navigeringen, som jo er svært viktig i en nettleser for mobilbruk.

Som tidligere er Vivaldi som standard satt til å blokkere sporingsforsøk fra nettsider og annonsenettverk eller det som verre er.

Spill og greier

En litt pussig nyhet er at Vivaldi nå inneholder et arkadespill av 80-tallstypen. Det heter Vivaldia. Morsomt, men neppe den mest produktivitetsfremmende nyheten. Om det da ikke gjør at brukeren slapper bedre av i pauser og på reise. Spillet kan spilles på begge plattformene.

Vivaldi 3.4 kan lastes ned både for pc og Android fra i dag. Vil du vite mer, kan du enten sjekke vivaldi.com eller lese pressemeldingen her.