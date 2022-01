Telenor går ut av RiksTV

Annonse

Telenor ønsket å trekke seg ut av RiksTV som en del av strategien med å forenkle sin virksomhet. Da Telenors eierpost ble stående ledig besluttet de to allmennkringkasterne å slå seg sammen og kjøpe opp denne eierandelen. Dette betyr at Telenor nå er helt ute av det digitale bakkenettet. Når denne handelen er fullført vil NRK og TV2 eie 50 prosent hver av RiksTV.

RiksTV er en del av det digitale bakkenettet og ble etablert i 2005. etter noen ekstremt harde finansielle år er selskapet nå et overskuddsforetak. I 2018 hadde selskapet, som driftes av Norges Televisjon, en nedgang i kundemassen fra 268.000 i 2017 til 263.000 kunder.

Konkurrenter

RiksTV er de eneste som leverer på det digitale bakkenettet. Blant konkurrentene i dette markedet finner vi store selskaper som Get, Altibox, Viasat og Canal Digital. RiksTV har samarbeid også med fiberselskapene med distribusjon over fiber. Den største er Homenet der de framstår som en innholdsleverandør på lik linje med Telenor, Get med flere. Disse kundene kan i et abonnement få RiksTV via fiber til hjemmet og via bakkenett til hytta eller båten.

I en artikkel i Dagens Næringsliv uttaler administrerende direktør i TV2, Olav T. Sandnes at bakkenettet er en viktig del av infrastrukturen som myndighetene ønsker å opprettholde.

I samme artikkel er begge de to nye eierne lite villige til å si noe om kjøpesummen bortsett fra at man vil komme tilbake til dette når handelen blir endelig godkjent av Konkurransetilsynet.