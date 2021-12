Ny administrerende direktør i Atea Norge

Annonse

Ole Petter Saxrud tiltrer stillingen som administrerende direktør i Atea Norge - med umiddelbar virkning. Saxrud erstatter Michael Jacobs, som slutter i Atea.

Saxrud startet i Atea i Mars 2020, som regionsdirektør for Øst-Norge. Han kom da fra stillingen som direktør for infrastruktur i Sopra Steria - hvor han har jobbet siden 2008. Saxrud har også erfaring fra Verisure, i tillegg til å ha tjenestegjort i millitæret i ti år.

– Jeg er glad for å kunne annonsere at Ole Petter Saxrud blir administrerende direktør i Atea Norge, sier Steinar Sønsteby, administrerende direketør i Atea Group, og fortsetter:

– Ole Petter har gjort en strålende jobb med å administrere den største forretningsenheten i Atea Norge de siste to årene. Han har også mange års ledererfaring fra it-bransjen - et område som er av strategisk betydning for Atea. Vi ser frem til Ole Petters bidrag som administrerende direktør i Atea Norge, og som medlem av toppledelsen i Atea Group.