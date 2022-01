Nytt agentur for Pebecom

Annonse

Ifølge en pressemelding ser Pebecom en økende etterspørsel etter apparater som fungerer med, og kan integreres med, skybaserte løsninger for samhandling og telefoni. Snoms produkter er ip- og dect-telefoner som er rettet mot små til mellomstore bedrifter, hjemmekontor og internettleverandører.

Ifølge kommersiell direktør Geir Kalleberg i Pebecom er det særlig større plattformer som 3CX, ICE, Telenor, Phonero, Broadsoft, IpNordic og flere hvor slike apparater er etterspurt.

Bredere portefølje

– Vi har dessverre ikke hatt apparater som støtter alle disse plattformene og med Snom på laget ser vi nå muligheter for å ytterligere styrke vår posisjon i det norske markedet for sip-apparater.

– Både systemintegratorer, tradisjonelle telekom-leverandører og ikke minst service providere ser vi som potensielle partnere for dette sier Kalleberg. Snom har en enorm bredde i sitt sortiment, både innen funksjonalitet, pris, type apparat som dect, sip-telefoner, hvite og sorte, noe vi har fått flere henvendelser på.

– Vi er jo en verdiøkende distributør så vi bistår med oppsett av apparater mot operatørene, auto konfigurasjon av løsningene og bistå partnere på support. Så det er en helhetlig løsning vi kan levere og ser markedet etterspør. Snom har også ett eget treningsakademi for trening av partnere globalt og tilrettelagt e-læring for effektiv opplæring for de som ønsker dette, sier Kalleberg.