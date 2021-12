Petter Blom skal lede Professional Services i Orange Cyberdefense

Annonse

Petter Blom kommer fra stillingen som direktør for sikkerhetsrådgivning og SOC i Itera. Nå er han ansatt som ny leder for Professional Services i Orange Cyberdefense Norway.

Her vil han lede avdelingen med sikkerhetsspesialister. Han går også inn i den norske ledergruppen.

– Jeg gleder meg til å bygge og videreutvikle rådgiveravdelingen i et selskap som hver dag leverer sikring av viktig infrastruktur, drift og rådgivning til et stort antall kunder i Norge. Dette skal også leveres med en riktig balanse av sikkerhet mot hele trusselbildet. Varige og verdifulle kunderelasjoner bygges med den beste ekspertisen på plass, og jeg gleder meg til å lede og bygge videre på et team med dyktige ansatte og ta del i den spennende reisen med Orange Cyberdefense i Norge, sier Blom i en pressemelding fra selskapet.