Ingvild Berlin Kalleberg til Sopra Steria

Ingvild Berlin Kalleberg kommer til Sopra Steria fra Verdipapirsentralen, der hun har vært it-direktør.

Kalleberg har åtte år bak seg i forskjellige lederstillinger i Sykehuspartner HF. Før det jobbet hun i Basefarm, der hun begynte som programmerer og var med på å bygge opp selskapets driftsmiljø.

Engasjert

I Sopra Steria vil Kalleberg få ansvar for prosjektledelse og testing innen divisjonen for skytjenester og digitale plattformer. Hun beskriver tilfanget av oppdrag og oppgaver i Sopra Steria som «en godtebutikk av spennende muligheter».

– Det var ikke åpenbart at jeg skulle over på leverandørsiden igjen, men Sopra Steria er et selskap jeg kjente godt til fra før. Jeg ble inspirert av alle de positive og energiske menneskene jeg møtte. Dette virker som en selskap som har sterk oppdrift, tenkte jeg. Her vil jeg passe inn, sier Kalleberg.

Kalleberg studerte informatikk ved Universitetet i Oslo på 90-talletva. Den gang var alle medstudentene hennes gutter. Nå brenner Kalleberg for å få flere jenter til å satse på it.

Odd Inge Bjørdal, direktør for digitale plattformer i Sopra Steria, ønsker Kalleberg velkommen:

– Jeg er svært glad over at Ingvild sa ja til oss. Hun er en bunnsolid fagperson og en svært erfaren it-leder som har hatt ansvaret for kritiske operasjonelle prosesser i Sykehuspartner HF og Verdipapirsentralen, sier han i meldingen.