Bredt samarbeid for framtidens mobilitetsløsninger i hovedstadsområdet

Osloregionen er stor – Norges største, om det er antall mennesker i bevegelse hver dag som er målekriteriet. Det omforente målet for disse bevegelsene er at så mange som mulig reiser kollektivt, sykler eller går. For å oppnå dette målet må så mange som mulig velge slike løsninger, og dette handler samarbeidsprosjektet «Smartere transport i Oslo-regionen» – STOR – om.

Det er Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune som har gått sammen i dette samarbeidet. Men i dag blir denne problemstillingen raskt til et spørsmål om digitale løsninger, og derfor er også flere it-konsulenthus involvert i STOR-samarbeidet, blant disse Sopra Steria.

Effektivitet og nyskaping

Det er opplagt at når de største aktørene innen personmobilitet jobber sammen om løsninger for innbyggerne, så kan det oppnås mer effektive og innovative løsninger enn om hver av dem hadde jobbet for seg selv. De er også i samme båt.

– Vi har samme mål, som er å få flere til å reise kollektivt, sykle og gå. Sammen med byens innbyggere jobber vi for å finne ut hva som skal til for at flere treffer dette valget, sier Anette Bjerke, leder for trafikkstyring og veibelysning i Bymiljøetaten i Oslo kommune, i en pressemelding Computerworld har fått i en e-post fra Sopra Steria.

– Fremtiden er nå. Vi må få innbyggerne til å tenke nytt om hvordan de forflytter seg fra A til B. Ikke minst er dette viktig fra et miljøperspektiv, sier Kaisa Froyn, seksjonssjef for Oslo-trafikk i Statens vegvesen.

– Når vi jobber såpass tett sammen, river vi ned siloer og unngår å gjøre ting dobbelt. Det gir mer effektive og nyskapende tiltak, legger Siân Ambrose, Områdeleder for indre by i Ruter, til.

Minst ti piloter i 2019

Hensikten med samarbeidet er altså å forbedre eksisterende og prøve ut nye mobilitetstjenester på tvers av de tre store transportetatene i Oslo og Akershus. Prosjektet er forankret hos, og eies av, de administrerende direktørene hos de tre aktørene. Ifølge pressemeldingen blir alle ledd i de tre organisasjonene berørt av samarbeidet.

Til sammen er omlag 50 fagpersoner direkte involvert i prosjektet, og Sopra Steria opplyser at minst ti forskjellige pilottester skal gjennomføres i 2019. Dette skjer med hjelp av Sopra Steria og andre konsulenthus, og flere piloter er allerede under gjennomføring.

– Vi jobber i tverrfaglige team med tjenestedesignere, forretningsutviklere, fagspesialister, brukere og forskjellige interessegrupper. Mye av det vi gjør skjer ute i felt. Vi utfører brukertester for å validere eller forkaste hypotesene våre tidlig. På den måten ender vi opp med bedre tjenester for innbyggerne, sier Ambrose.

Tine Marthinus, prosjektleder fra Sopra Steria forteller at samarbeidsprosjektet tar utgangspunkt i felles overordnede målsetninger om forbedret fremkommelighet, trafikksikkerhet, klima og miljø.

Buss og parkering

– Innholdet i pilotene var ikke forhåndsdefinert da vi startet og det ga oss spillerommet til å definere og teste ut riktig løsning til riktig problem. Kristian Bjørnhaug, tjenestedesigner fra Sopra Steria forteller at brukerne står i fokus, og designdrevne metoder, lean og «fail fast» ligger til grunn for gjennomføringen. Sopra Steria bistår med program-/prosjektledelse og tjenestedesign i STOR. Oppdragene har de vunnet i konkurranse med andre selskaper.

Ett eksempel på en pilottest som er i gang, er de selvkjørende bussene som er satt i trafikk mellom Kontraskjæret og Vippetangen. Dette er et prosjekt som eies av Ruter, men som de andre aktørene har bidratt med kompetanse og ressurser til.

Et annet eksempel er innfartsparkering i regi av Statens vegvesen. De har gjennomført flere piloter for dette, der målet har vært å få folk til å sette fra seg bilen utenfor byen. Statens vegvesen tilbyr 400 faste gratis parkeringer ved Tusenfryd, sør for byen.

Anette Bjerke i Bymiljøetaten mener at STOR-samarbeidet kan gi betydelige samfunnsgevinster i årene fremover.

– Vi lærer utrolig mye av og med hverandre. STOR er et svært verdifullt samarbeid som bare blir bedre etter hvert som vi gjennomfører flere piloter og prosjekter sammen, avslutter hun.

Mer informasjon om samarbeidet finnes på Statens vegvesens nettsider.