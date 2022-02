Høyt plasserte sikkerhetsfolk var mål for Pegasus-angrep

Annonse

Smarttelefoner er enten sikre for alle eller for ingen, heter det fra toppsjefen i Whatsapp, som snakker om et angrep i 2019. Der ble programvare fra israelske NSO Group brukt til et målrettet angrep på 1400 Whatsapp-brukere.

Statlige sikkerhetsfolk i høyt plasserte stillinger har vært mål for angrep med den kontroversielle Pegasus-programvaren. Det skriver den engelske avisen Guardian.

Det skal konkret dreie seg om et angrep mot 1400 utvalgte brukere av meldingstjenesten Whatsapp og skal ha skjedd i 2019. Blant de 1400 brukerne skal det være høyt plasserte statlige embetsfolk med ansvar for nasjonal sikkerhet i land som er allierte med USA.

– Dette burde få alarmklokkene til å ringe når det gjelder sikkerhet på internett. Mobiltelefoner er enten sikre for alle eller usikre for alle, sier Will Cathcart, som er sjef for Whatsapp. Selskapet eies av Facebook.

Ut over statlige ansatte var angrepet via Whatsapp også rettet mot journalister og politiske dissidenter.