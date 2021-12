Øker omsetningen tross handelskrig og boikott

Annonse

Tross amerikansk handelsboikott og problemer i flere markeder, viser Huawei til at de øker salget i andre markeder. De skal ha signert over 60 kommersielle 5G-kontrakter med flere globale aktører, og økosystemet Huawei Mobile Services skal ha over en million registrerte utviklere og omfatter 170 land og regioner.

Riktignok har ikke Huawei lagt frem noen offisielle regnskaper, men hevder at de har økt omsetningen i årets tre første kvartaler med 24,4 prosent, med en nettomargin på 8,7 prosent. Ifølge Financial Times ble omsetningen på 610,8 milliarder yuan, nesten 790 milliarder norske kroner. For tredje kvartal økte omsetningen 27 prosent i forhold til samme kvartal året før.

Som verdens nest største produsent av mobiltelefoner skal Huawei ha levert over 185 millioner apparater i perioden, noe som er en økning på 26 prosent sammenlignet med fjoråret.

Men analytikere sier at selskapet vil møte tøffere vilkår i fjerde kvartal, ikke minst ettersom Huaweis toppmodeller ikke lenger har tilgang til applikasjoner fra Google, som følge av de amerikanske sanksjonene. Det er mobilenhetene som utgjør den største inntektskilden til Huawei, og de har tidligere uttalt at deres største bekymring er svakere salg i store markeder som følge av dette.