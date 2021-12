Oneplus 7 er lik topptelefon

Annonse

Oneplus har satset stort inn i det norske markedet de siste årene, og selv om de ikke helt enda har tatt tronen fra Huawei når det gjelder kinesiske smarttelefoner, forblir de et populært alternativ til mer etablerte merker som Samsung og Apple.

Oneplus ligger heller ikke på latsiden når det kommer til lanseringer; hittil i år teller vi fire storlanseringer basert på den syvende generasjonen av telefonen (7, 7 Pro, 7t og 7T Pro). I tillegg slapp selskapet også en spesialversjon av 7T Pro, inspirert av bilmerket McLaren. Telefonbransjens fascinasjon med bilmerker og luksus er kanskje ikke helt forståelig her på berget, men det er tydeligvis en greie. Der Oneplus har McLaren, har Huawei Porche, Oppo har Lamborghini og Vertu har Bentley.

Vi har den siste tiden byttet mellom 7T og 7T Pro McLaren, og kan ikke si oss annet enn meget fornøyde med det Oneplus har fått til. Det skal nevnes i forkant at det ikke er enorme oppgraderinger fra 7 Pro-modellen som kom tidligere i år, telefonene deler den meget habile 855-prosessoren fra Snapdragon. De to nyeste modellene har dog fått 855 Plus-modellen, noe som gir litt raskere klokkehastigheter på hovedprosessoren og grafikkprosessoren. Dette oversettes til en svært liten fordel, og er ikke tydelig merkbart under normal bruk.

Skjermen skjemmer ingen

Skjermen hos Oneplus er kanskje den største wow-faktoren. Med en oppfriskningsfrekvens på hele 90Hz er det nesten umiddelbart merkbart når man scroller nettsider eller apper. Skjermen er felles for alle 7-modellene, og er kanskje det sterkeste kortet til «budsjett-modellen» 7T.

7T skiller seg fra toppmodellene med en litt mindre skjerm (6.55 tommer mot 6.67 tommer) og dertil skjermoppløsning (2400x1080 mot 3120x1440). Den har heller ikke det litt merksnodige front-kameraet som Pro-modellene, der kameraet popper opp fra toppen av telefonen. Hos 7T er det en liten lomme til Front-kameraet, mens pro-modellene har en helt uforstyrret skjerm uten hull.

Same same but different

Begge modellene har fingeravtrykksleser i selve skjermen og deler i utgangspunktet like mye minne. Der 7T huser de tre hovedkameraene i en rund konfigurasjon, slik Motorola har vært kjent for å gjøre tidligere, bruker pro-modellene et mer tradisjonelt, vertikalt snitt. Samtlige modellere tar meget gode bilder, vi syntes det eneste de faller litt bak Huawei på er natt-modusen, og mangelen på optisk Zoom forbi 3-gangeren.

Det er ingen mulighet til å ekspandere lagringsplassen med et SD-kort, og telefonene kommer med 128 eller 256 gigabyte lagring. Det som skiller McLaren-versjonen fra 7T Pro er minnet; her skilter 7T Pro med åtte gigabyte, Mclaren-versjonen med smått latterlige 12. Batteriet har en kapasitet på 3.800 hos 7T, og 4.084 i pro-modellene. Alle modellene kommer med hurtiglading, vi målte litt over 60 prosent kapasitet etter 30 minutter lading.

Konklusjon

Samtlige modeller kommer med Android 10 rett ut av boksen, og Oneplus har lagt sin tiende versjon av grensesnittet OxygenOS på toppen. Selv om det er noen særegenheter med grensesnittet, er det relativt likt det vi kan forvente av et rent Android-grensesnitt. Oneplus har truffet godt med OxygenOS, og i bruk er telefonene intuitive og raske.

7T, altså «budsjett-modellen» fås til 6.290 kroner, 7T Pro til 7.690 og McLaren-versjonen til hele 8.599. Sistnevnte er dog ment for spesielt interesserte og vi kan vanskelig anbefale den med tanke på de små forskjellene til 7T Pro. 7T er kanskje der du får mest for pengene her, og er et attraktivt flaggskip-alternativ. Skulle vi valgt mellom de tre ville vi nok gått for 7T, om du ikke vil ha det aller beste og et kamera som skiller seg fra røkla.