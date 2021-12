Annonse

5. mai ble hva Dataforeningen kaller norgesmesterskapet i javaprogrammering arrangert. Etter at scoren fra kodeoppgavene ble talt opp, hadde tre finalister samme score. Vinneren ble derfor kåret i finalen, ved hjelp av en faglig quiz.

Da kom Even Frøyen fra Oslo på førsteplass fulgt student Andreas Storesund Madsen fra Moss og seniorutvikler Lars Lønne fra Oslo. Det ble også kåret vinnere av deloppgavene fra partnerne. To av de tre beste totalt, Even Frøyen og Lars Lønne, vant også hver sin deloppgave. I tillegg vant Didrik Jonassen fra Oslo, Frank Karlstrøm fra Sandnes, og Torbjørn Knutsen fra Asker hver sin.

Flere partnere

Rosing Coding Challenge er et dugnadsprosjekt initiert av Dataforeningen, og med fem norske virksomheter som partnere: Bouvet, DNB, PatientSky, Storebrand og Sopra Steria. Testplattformen som ble brukt i konkurransen, ble levert av Greps. Plattformen støttes av og kjøres i Microsofts skybaserte tjenester, melder Dataforeningen.

Even Bruvik Føyen er glad og overrasket over å bli utpekt til Norges beste javaprogrammerer.

– En overraskelse, absolutt, men en velkommen en. Det er stort å vinne i en slik konkurranse, med så mange flinke motstandere, sier Frøyen.

Gjentas neste år?

– Det er utrolig moro at nesten 200 java-entusiaster hadde valgt å teste sine ferdigheter på oppgavene i Rosing Coding Challenge. De 15 finalistene gjorde alle en utmerket jobb, og jeg må derfor få gratulere alle 15, sier generalsekretær i Dataforeningen, Christian Torp.

–Jeg vil gratulere Even som løste alle oppgavene på en eksepsjonell måte. I tillegg viste han også gode egenskaper innen bærekraft, etikk, personvern, universell utforming og sikkerhet. Det var viktige forutsetninger da vinneren skulle kåres, sier Torp.

– Jeg håper konkurransen gjentar seg til neste år, med erfaringer fra gjennomføringen i år, og enda flere deltagere. Slik kan vi få løftet frem de gode javaprogrammererne vi har i Norge, sier Frøyen.