Investeringsselskap kjøper Stack Overflow

Prosus er Europas største investeringsselskap innen teknologi og er registrert i Nederland. Selskapet er for øvrig største eier i det kinesiske internett- og spill-selskapet Tencent.

Stack Overflow er et nettforum for utviklere og byr på utveksling av erfaringer, spørsmål og svar. Over 100 millioner besøker Stack Overflow hver måned.

– Prosus’ erfaring med å håndtere og utvikle community-miljøer kommer til å gjøre vår plattform enda mer uunnværlig for utviklere, uttalte administrerende direktør Prashanth Chandrasekar i Stack Overflow.

Handelen er forventet ferdigstilt i tredje kvartal 2021.