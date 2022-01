Nettmobbing må tas alvorlig

Annonse

I forbindelse med Arendalsuka er det lagt frem nok en undersøkelse. Denne gangen er det en undersøkelse laget av Opinion på vegen av Røde Kors og Telenor. I denne undersøkelsen kommer det blant annet frem at blant 501 lærere svarer 45 prosent av lærerne at de opplever at elever mobbes på nett. Lærere i grunnskolen opplever dette i større grad enn de på videregående trinn. Eksempler på nettmobbing kan være at elever blir kalt stygge ting eller ertet. De kan bli holdt utenfor, baksnakket eller oppleve at noen sprer innhold på nettet som sårer dem.

I undersøkelsen kommer det også frem at kun to av ti lærere mener de har verktøyene de trenger for å forebygge nettmobbing.

– Det er en utfordring at norske lærere mener de ikke har verktøyene som trengs for å forebygge et så alvorlig problem som nettmobbing, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

I forbindelse med en debatt rundt problematikken pekte blant annet Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som Helsesista, på at skolen også må ansvarliggjøre og hjelpe foreldrene.

- Foreldrene har hovedansvaret for sine barn, men det det er viktig at skolen tydelig kommuniserer hvilke forventninger de har til foreldre. De mest sårbare barna er de som ikke har trygge foreldre hjemme, og disse barna ønsker bare at noen ser dem, det er derfor har de kanskje har åpen Snapchat-profil fra de er 11 år, de vil bare bli sett av noen der ute. For disse barna må skolen være de som tar hovedansvaret, sier Tale Maria Krohn Engvik.

Håper nytt verktøy kan bidra til å forebygge

Telenor og Røde Kors har demonstrert et nytt interaktivt verktøy som de har utviklet om nettvett og nettmobbing. Undervisningsopplegget Bruk Hue er utviklet for 5.-10. trinn og er gratis for alle skoler.

– Som ansvarlig mobiloperatør vil Telenor være med å ta ansvar for å forebygge nettmobbing. Vi ønsker å ta tak i de problemer som mobilen kan utgjøre og gjøre mobilen til en del av løsningen.

Bruk Hue er et gratis undervisningsverktøy for lærere og elever som vi håper kan være med å forebygge og forhindre nettmobbing, sa Ragnhild Mathisen, leder for Corporate affairs i Telenor Norge.

Om undersøkelsen:

Opinion har gjennomført en spørreundersøkelse om mobbing på nett blant 501 lærere på oppdrag fra Røde Kors og Telenor.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge oppfatninger og erfaringer med nettmobbing blant lærere i Norge, for å kunne bygge kunnskap og videreutvikle Bruk Hue.

Om innsamling av data og metode: Datainnsamlingen er gjennomført i uke 26 og 27 i 2019 med webundersøkelse.

Kilde: Opinion AS