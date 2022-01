Nesten 200 deltakere i Rosing Coding Challenge

Annonse

Mandag startet et uoffisielt NM i programmering: Dataforeningens Rosing Coding Challenge. Rosing Coding Challenge er et dugnadsprosjekt initiert av Dataforeningen og med fem norske virksomheter som partnere. Bouvet, DNB, PatientSky, Storebrand og Sopra Steria har alle bidratt til å løfte konkurransen blant annet ved å lage oppgaver som er mest mulig relevante for den type utfordringer programmerere vil møte i det «virkelige» livet.

185 deltakere

Da påmeldingfristen gikk ut til Rosing Coding Challenge var det 185 påmeldte deltakere. Mandag kl 12.00 fikk alle en mail med en unik link til oppgavene, som er basert på kode og utfordringer som de fem partnerne til Dataforeningen har laget.

— Det er utrolig moro at nesten 200 Java-entusiaster har valgt å teste sine ferdigheter på oppgavene i Rosing Coding Challenge, sier generalsekretær Christian Torp.

Fra 12 til 74 år

Deltakerne kommer fra hele landet. Nordligste representasjon er Bodø. Den yngste deltakeren er 12 år og den eldste er 74. 11 prosent er kvinner.

Korona avgjør veien videre

Oppgavene er åpne til mandag 23. mars kl 12.00. Deretter går juryen i arbeid. Etter planene skal det være finaler 21. april og prisutdeling 5. mai. Om det blir gjennomført fysisk eller virtuelt i disse koronatider gjenstår å se.

— Korona eller ikke, vi skal kåre vinnerne og gi dem den oppmerksomhet de fortjener, enten det skjer på de opprinnelig planlagte fysiske arenaer, eller i digitale kanaler, understreker Christian Torp.