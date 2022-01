Se opp for svindel når skattemeldingen kommer

Annonse

Svindlere vil gjerne utgi seg for å være skatteetaten, og ofte vil de henvende seg til folk med epost med en eller flere lenker hvor du må fylle inn eller bekrefte informasjon. Dette utnytter svindlerne til å få tilgang til for eksempel folks bankkonto. Dette problemet er økende, og til tross for at folk flest nå har en høyere bevissthet og kompetansen på informasjonssikkerhet blir det oppfordret til å være ekstra oppmerksomme, skriver Buypass i en pressemelding.

– De kriminelle skyr ingen midler og har tidligere kontaktet folk over e-post og sms, og forsøker å lure dem til å klikke på lenker og til å gi fra seg sensitiv informasjon som senere kan benyttes til å svindle mottakeren. Hverken Skatteetaten eller andre myndigheter i Norge vil be om at du skal logge deg inn ved å klikke på en lenke som ligger i en e-post. Når du får vite at skattemeldingen din er tilgjengelig, blir du bedt om å logge deg inn på skatteetatens hjemmeside, som igjen kobler deg direkte inn til ID-porten. Der må du logge deg inn med din elektroniske ID. Dermed får du sikker tilgang til dine opplysninger og du beskytter egen identitet, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass

Det er ikke alltid lett å se forskjell på ekte og falske nettsider. Derfor har Buypass bidratt til et gratis e-læringskurs knyttet til forebyggende tiltak for ID-tyveri og svindel på nett. Dette ligger tilgjengelig på nettvett.no og er utviklet sammen med Norsk senter for informasjonssikkerhet.