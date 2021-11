Sopra Steria åpner døgnbemannet sikkerhetssenter

Annonse

I en bygning sentralt i Oslo, bak flere godt bevoktede dører, sitter en håndfull av landets fremste operative sikkerhetseksperter og følger med på en jevn strøm av data som ruller over et tjuetalls skjermer. De jobber i Sopra Sterias nye Security Operations Center (SOC), den nye førstelinjen i kampen for å beskytte sensitive data mot cyberkriminelle, fremmede stater og utro tjenere.

Det nye sikkerhetssenteret til Sopra Steria er døgnbemannet, og skal altså redusere cyberrisikoen i privat og offentlig sektor.

– Vi overvåker datatrafikk og brukeroppførsel 24 timer i døgnet, og øker dermed sannsynligheten for å oppdage og håndtere angrep på et tidlig stadium. Sopra Steria har brukt store ressurser på å bygge opp markedets mest moderne SOC fra bunnen av, sier Jørgen Rørvik, direktør for cybersikkerhet i Sopra Steria, i en melding fra selskapet.

Reduserer risiko

Han beskriver store og dramatiske omskiftninger i sikkerhetslandskapet de senere årene, hånd i hånd med gjennomdigitaliseringen av samfunnet.

– Du kan ha et sikkerhetssystem i toppklasse og likevel bli rammet, noe vi har sett flere eksempler på både i Norge og internasjonalt. Nye og ukjente trusler er det vanskelig å gardere seg helt mot. Derfor kjøper stadig flere virksomheter i dag SOC-tjenester for å redusere cyberrisikoen sin, få bedre oversikt over trusselbildet og forstå omfanget av konkrete sikkerhetshendelser, sier Rørvik.

Lokasjon avgjørende

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den første eksterne virksomheten som inngår avtale med Sopra Sterias norske SOC. Ronald Barø, sikkerhetssjef i UDI, understreker at det er helt avgjørende at tjenesten leveres av en lokal aktør med norske leveranseressurser.

– Vi merker at trusselbildet skjerpes. UDI forvalter store digitale verdier som mange vil ha tak i. Denne anskaffelsen er et viktig ledd i profesjonaliseringen av sikkerhetsarbeidet vårt. Vi trenger å sitte med den fulle og hele kontrollen, og norsk leverandør var et tidlig og ufravikelig krav fra vår side, sier han i meldingen.

I UDIs systemer ligger det informasjon om nærmere 3,5 millioner mennesker. Denne omhandler alt fra oppholdssøknader og arbeidstillatelser, til opplysninger om politisk aktivisme og religiøs tilhørighet. Dette er data som opptil flere nasjonalstater med autoritær tilbøyelighet svært gjerne vil ha tak i.

– Klarer vi ikke å beskytte dataene våre, kan det i ytterste konsekvens få følger for liv og helse. Det er naturligvis helt uakseptabelt. SOC-anskaffelsen blir et ekstra sikkerhetslag i vårt cyberdomene. Samtidig vil vi bruke informasjon som fanges opp herfra i våre løpende vurderinger av trusselbildet vårt, sier UDIs sikkerhetssjef.