Sikkerhetsutfordringer for Industri 4.0 

Gjeldende digitalsering av industrien kalles gjerne Industrialisering versjon 4. Og industrilokomotivet Japan har tatt til orde for neste iterasjon, en integrert industri- og samfunnsutvikling kalt Samfunn 5.0.

Uansett populærnavn, det er snakk om prosesser og endringer i alt fra olje- og gassproduksjon til havs via havbruk til mer klassisk produksjonsindustri på land. Siden Stortingsmeldingen om Sårbarhet i det digitale samfunnet fra 2016 har også utfordringene med sikkerhet og sårbarhet for industrien kommet høyt på agendaen. For et høyteknologisk land som Norge med en råvarebasert industri og en åpen økonomi, går sårbarhet hånd i hånd med økonomisk suksess.

Trusselbildet er ikke nødvendigvis lokalt eller avgrenset til landegrensene. Driftsutsetting til tredjeland gir ny risiko, og av og til dyre feil. Nedstenging av oljeproduksjon ved en adgangsfeil for outsourcet driftskontroll i 2015, eller sensitive data på avveie i Helse Sørøst er to eksempler.

