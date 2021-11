Vil at staten skal eie Telenor Infra

Annonse

Som kjent Telenor skiller nå ut infrastruktur som mobilmaster, fibersentraler og lignende ut i et eget selskap, Telenor Infra. I et intervju i E24 sier lederen i Senterpartiet, Trygve Salgsvold Vedum, at staten bør sikre seg eierskapet i det nye selskapet.

Vedum begrunner synspunktet med at kontrollen over infrastrukturen i telenettet er av nasjonal interesse. Han viser blant annet til at Staten også har kontroll over kraftsektoren gjennom Statnett.

Har foreløpig kontroll

I og med at staten i dag eier en majoritetsandel av Telenor og at Telenor Infra er et heleid datterselskap i konsernet har man en foreløpig kontroll på infrastrukturen. Det som er utgangspunktet for Vedums synspunkt er hvis Telenor skulle ønske å selge ut Telenor Infra. I et slikt tilfelle mener Vedum at det er viktig at staten eier den grunnleggende infrastrukturen. Han begrunner dette blant annet med at det er viktig for en stat å ha kontrollen over viktige infrastrukturer i samfunnet.

I og med at Tele- og datakommunikasjon blir et stadig viktigere og mer sentralt område mener Vedum at det er viktig at samfunnet har kontrollen med dette. Han viser blant annet til en uttalelse fra Huaweis grunnlegger som mener at det å ha kontroll over telenettet er like viktig som å ha kontroll over hæren.

Vedums synspunkt kan bli aktuelt fortere enn man tror. Deler av fagbevegelsen tror blant annet at Telenors opprettelse av Telenor Infra er en rigging fra selskapets side for å gjøre infrastrukturen attraktiv for salg. Dette er et synspunkt som blant annet fremmes av Esben Smistad som er konserntillitsvalgt i Telenor.