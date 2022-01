Telenor Norge sparker 170

Annonse

Som en følge av omorganisering og effektivisering bli 170 medarbeidere i Telenor Norges organisasjon overtallige. Oversatt til klarspråk, de får sparken.

Oppsigelsene gjelder hele Telenor Norges organisasjon, men hoveddelen av de som nå blir overtallige vil komme fra Telenor Norges hovedkontor på Fornebu.

– For å komme kundeforventningene i møte må vi endre måten vi jobber på allerede nå. Vi gjennomfører derfor en organisasjonsendring som involverer alle divisjoner i Telenor Norge, forteller administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.

– I dag har våre kolleger fått beskjed om at vi nedbemanner i organisasjonen. Nå er vår prioritet å ivareta alle på en best mulig måte og påse at de ansatte får god oppfølging i tiden fremover, sier Petter-Børre Furberg.

Medarbeidere som ikke blir innplassert i ny organisasjon, vil få tilbud om sluttavtaler samt omstillingsbistand.