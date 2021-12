Svakere konsernresultat enn forventet

Annonse

Mens de to store teleavtalene ikke er spikret helt fast, la konsernsjef Sigve Brekke i Telenor tirsdag morgen frem tall for andre kvartal.

Tallene viser at selskapet omsatte i andre kvartal for 27,9 milliarder kroner, og oppnådde et driftsresultat på 6,46 milliarder kroner. Analytikerne forventet i denne perioden omsetning på 28,1 milliarder kroner og et driftsresultat på 6,56 milliarder kroner, ifølge gjennomsnittet av fem estimater Infront Data har hentet inn for TDN Direkt.

– Den strategiske agendaen vi satte for to år siden forsetter å gi resultater i andre kvartal. Selv om den organiske abonnements- og trafikkinntekten gikk ned med 1 prosent, var ebitda-marginen på 40 prosent og vi hadde positive effekter fra våre moderniseringsprogrammer. Telenors underliggende finansielle resultater var stabile, sier Sigve Brekke i en melding.

Det er i hovedsak den store effekten på nettoinntektene i Bangladesh med 622 millioner kroner der Telenor tar hele smellen over feil resultatføring over år i dette ene kvartalet.