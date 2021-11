Unødvendig kikkerkamera

Annonse

Ring Door View Cam er et ringeapparat med video som er tilpasset dører med kikkhull, slik vi finner i ytterdøra til mange leiligheter. Ved å erstatte beslaget til kikkhullet med dette produktet, så får du et nytt ringeapparat med videooverføring fra utsiden av døren, og toveis lyd for å snakke med den som ringer på.

I tillegg får du et kamera som kan ta opp lyd og bilde når det oppfatter bevegelser utenfor døra, og i kombinasjon med en skytjeneste der opptakene lagres, så har du 30 dagers historikk over alle bevegelser som har skjedd rett utenfor ytterdøra di.

Dette er både kjekt å ha og ganske foruroligende på en gang.

Installasjonen blir enkel

Da vi skrudde ut beslaget med det eksisterende kikkhullet var det en ting som ble klart med en gang: Dette produktet har ikke blitt lagd for norske og nordiske forhold. Røret som skal koble sammen ute- og innedelen av kameraet er rett og slett for kort. I databladet til kameraet er det oppgitt en makstykkelse på dørbladet på 55 millimeter, mens i Norge er standard tykkelse på ytterdører 63 millimeter. Enkelte dører er enda tykkere. Fra importøren har vi fått oppgitt at dette er et problem de er klar over, og jobber med en løsning på. Når den foreligger har vi ikke fått opplyst.

Kabelen som forbinder de to delene er imidlertid lang nok, så vi brukte dobbeltsidig teip for å feste delene på døra. Det funker, men det er jo selvsagt enkelt å rive løs ytterdelen av kameraet.

Såre enkelt oppsett

For å komme i gang med å bruke kameraet laster vi ned en tilhørende app. Den kobler seg til dørkameraet ved hjelp av en trådløs direktekobling til mobilen, og via den oppkoblingen legger vi inn innloggingsdetaljene til leilighetens nettverk.

Når ringeklokka har fått bekreftet at den har en fungerende internettilkobling, og har fått oppdatert programvaren sin, så ledes vi gjennom en oppsettsveileder.

I den kan vi stille inn følsomheten på bevegelsessensoren, i form av hvor stor del av bildet den skal reagere på bevegelser i. I tillegg kan vi også sette opp maskering av deler av bildet, for å unngå å gjøre opptak av områder der vi ikke vil ha opptak fra – foran naboens dør, for eksempel.

Det er også mulig å fullstendig skru av bevegelsessensoren i oppsettet, noe Datatilsynet sterkt anbefalte, da vi spurte om deres mening om denne funksjonen.

Svært gode bilder

Kameraet gir gode og skarpe bilder i 1080P oppløsning både natt og dag. Linsen har en svært vid vinkel, slik at det blir fortegninger av rette linjer straks du ser utenfor senter av bildet, men det er svært god bildekvalitet, størrelsen tatt i betraktning.

Når det blir mørkt går kameraet over i infrarød modus, som lager et bilde i gråtoner, men også her er det skarpt og lett å se detaljer i. Kameraet er også utstyrt med tre infrarøde lysdioder, som gjør at det lyser opp folk og gjenstander på mange meters hold. Dette er et fullverdig overvåkningskamera for forbrukersegmentet.

Når noen ringer på døra vil appen på mobilenhetene som har fått den installert – det er enkelt å koble flere brukere til samme ringeklokke – alarmere om at dørklokka ringer. Da kan vi åpne appen og se livevideo fra døra. Det er også mulig å skru på lyd, slik at det er toveis talesamband med dørklokka.

Siden dørklokka er koblet opp via en skytjeneste, vil dette også fungere når du er borte fra hjemmenettverket. Dermed kan du se og snakke med den som ringer på også når det ikke er noen hjemme.

Vanskelig personvern

Med kameraet følger et 30-dagers abonnement på Rings skytjeneste for lagring av opptak. Kameraet er standard oppsatt til å lagre all bruk, og det er også standard innstilt til å automatisk begynne å ta opp video når det registrerer bevegelser i synsfeltet sitt. I tillegg lagres det altså også opptak hver gang noen ringer på døra.

Disse opptakene lagres på din konto på Rings skytjeneste i 30 dager, der du kan laste ned for å lagre dem lenger og også dele videoer med andre. Dette er litt mer trøblete.

At kameraet tar opp video hver gang noen kommer nær, betyr at du i en leiegård vil få opptak av alle passeringene til naboene dine. Dette gir fort en ekkel følelse av kikking, som ikke har noe med sikkerhet å gjøre.

I tillegg kan personer identifiseres på de lagrete videoene, noe som gjør at opptakene omfattes av reglene for personvern. Det er tilrettelagt for enkel deling av videoene direkte til blant annet Facebook i appen, og dette kan være mer enn ugreit.

Unødvendig

Ring Door View Cam koster omlag 1.900 kroner, og er til salgs hos store elektrokjeder og nettbutikker. Som porttelefon på døra di fungerer det utmerket, men er kanskje en overdrivelse i en leilighet – innen du har fått bildet på skjermen på mobilen din, er du uansett ikke langt unna døra om du begynte å gå da det ringte på. I en leiegård har du jo også allerede sluppet inn gjestene dine fra gata med det innebygde systemet i huset.

Nettjenesten for å lagre opptak koster 30 euro i året, men den hadde vi droppet for å slippe å tenke på personvernet. Kameraet virker jo med livevisning både lokalt hjemme og også når du er borte uten skylagringstjenesten.

Alt i alt tenker vi at dette er et unødvendig produkt for de som bor i leilighet. Ut over muligheten til å se og snakke med de som ringer på når du ikke er hjemme gjør det ikke så mye nytt – du hadde jo allerede kikkhullet som kameraet forutsetter fra før. Produktet gjør nok mer nytte for seg i et hus eller annen bolig der inngangsdøra ikke er vendt rett mot fellesarealer der folk med full rett trafikkerer.

Vi hadde sant å si ikke blitt så begeistret over å se dette kameraet på døra til naboens leilighet.