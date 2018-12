I rapporten fremholder Ericsson at utrullingen av 5G vil gå langt fortere enn de fleste hadde trodd. Det påstås at 5G, i løpet av 2024 vil dekke mer enn 40 prosent av verdens befolkning. Dette betyr i praksis at man i 2024 vil ha 1,5 milliarder 5G-abonnenter. Ikke bare betyr dette at utrullingen av 5G vil gå langt raskere enn tidligere antatt, dette betyr også at 5G vil rulles ut mye raskere enn noen av de tidligere mobilnettene. De viktigste driverne for 5G-utbyggingen er ifølge rapporten behov for økt nettverkskapasitet, lavere kostnad per gigabyte og nye bruksområder.

Nord-Amerika, Nordøst-Asia og Vest-Europa vil lede an. I disse regionene ventes henholdsvis ca 55, 43 og 30 prosent av alle mobilabonnement å være 5G-abonnement ved utgangen av 2024.

Vanvittig økning

Rapporten fra Ericsson kommer også innom andre vesentlige områder. Blant annet slår den fast at den globale mobiltrafikken økte med hele 79 prosent i tredje kvartal 2018 sammenliknet med samme kvartal i fjor. Det er Nordøst-Asia og spesielt Kina som star for denne enorme veksten. Dette området har en trafikkvekst per smarttelefon på hele 140 prosent. Bryter man trafikken ned er det utgjør dette 7,3 GB per måned.

Selv om Asia vokser enormt er det likevel Nord-Amerika som ligger i front med en forventet trafikk per smarttelefon på 8,6 GB per måned i løpet av 2018. For å sette dette i perspektiv utgjør dette 12 timer strømming av HD-video per måned.

4 milliarder I0T oppkoblinger

Opptaket av såkalte NB-IoT og Cat-M1-teknologier driver veksten i antall trådløse IoT-oppkoblinger globalt. Ambisjonene og størrelsen på IoT-markedet i Nordøst-Asia illustreres ved at regionen ventes å stå for 2,7 milliarder av verdens 4,1 milliarder trådløse IoT-oppkoblinger i 2024.



Nå kommer 5G i markedet mange steder i verden, og veksten i dekning og antall abonnement forventes å bli raskere enn for tidligere generasjoner mobilnett. Samtidig fortsetter veksten innenfor IoT. Dette representerer starten på en utvikling som vil gi fundamentale endringer i forbrukermarkedet så vel som i en rekke bransjer, sier Aksel Aanensen, administrerende direktør i Ericsson i Norge.



Hele rapporten kan du lese her.