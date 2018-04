5G blir billigere enn 4G

I forbindelse med Telenors 5G konferanse på Fornebu hadde Telenor hentet inn Professor Mischa Dohler fra England. Han er en av flere som faktisk laget 5G i sin tid og som regnes som en av de store ekspertene på 5G. Hans foredrag under konferansen var et av dagens høydepunkter, men kanskje den mest overraskende uttalelsen han kom med var at utbyggingen 5G kunne bli billigere enn utbyggingen av 4G.

Infrastruktur

Dette er en uttalelse som striden mot alt vi har hørt frem til nå, men Dohlers argument gir en viss fornuft når han begrunner det. Et av hans argumenter var at vi, på det nåværende tidspunkt, og fremover vil ha en så utbygd og ferdigstilt infrastruktur i form av blant annet fiber og antenner at selve utbyggingen av 5 ville bli billigere enn tidligere antatt. I og med at man til en viss grad kan ri på det installasjonsarbeidet som allerede er nedlagt i 4G, mente Dohler at 5G utbyggingen blir et langt hyggeligere prosjekt prismessig enn mange har uttalt.

Synkronisert realitet

Dohler introduserte også et nytt uttrykk, i alle fall for oss, som han kalte synkronisert realitet. Konseptet er ganske enkelt, mens virtuell realitet bringer brukeren inn i en annen verden, vil synkronisert realitet bringe flere brukermiljøer sammen. Eksempelet han brukte var hentet fra musikkverdenen. Tanken er at man har en DJ i Los Angeles som spiller en konsert, denne konserten vises samtidig i klubber verden over. Det interessante er at man samtidig gir DJ’en sanntidstilbakemelding fra alle de andre klubbene som ser konserten. For at dette skal fungere i sanntid trenger man hastigheten og de lave forsinkelsene som 5G kan tilby.

Mer av Misha Dohler kan sees på Youtube. Det anbefales å ta en kikk.