Apple markerer kvinnedagen

Den 8. mars er det den internasjonale kvinnedagen, som også Apple tar høyde for å markere.

Selskapet setter fokus på historiene og arbeidet til kvinnelige utviklere, musikere, kunstnere, fotografer og gründere gjennom hele måneden.

Dette inkluderer et samarbeid med Girls Who Code. Ved hjelp av Alle kan kode-pensumet kan 90.000 jenter og tilretteleggere hos Girls Who Code i alle USAs 50 delstater lære å bruke programmeringsspråket Swift.

En rekke aktiviteter vil som avholdes i Apples egne butikker verden over, i byer som Singapore, Kyoto, Hongkong, London, Milano, Paris, Dubai, San Francisco, Chicago, New York og Los Angeles. Besøkende kan delta på over 60 kurs i «Made By Women»-serien, ledet av kunstnere, musikere, fotografer, app-utviklere, forskere og gründere.

På nett

I mars hedrer App Store de kreative kvinnene som leder an innen apper og spill. Hver eneste App of the Day i USA setter fokus på en app grunnlagt, utviklet eller ledet av en kvinne. På den internasjonale kvinnedagen får App Store-kunder tilgang til spesielle spillsamlinger med Marvels ikoniske kvinnelige superhelt Captain Marvel.

Gjennom hele måneden vil Apple Music ha fokus på noen av de mest visjonære kvinnene innen musikk, med nøye utvalgte spillelister og redaksjonelle pakker. I tillegg vil Beats 1 ta over programmeringen i 24 timer og sette fokus på programmer med inspirerende kvinner.

Som man forstår er disse oppleggene primært rettet mot det internasjonale markedet, og ikke minst USA. Men er man på reise, eller bruker en amerikansk iTunes-konto, så vil dette kunne være tilgjengelig også for flere.

Ut på tur

Den 8. mars får Apple Watch-brukere over hele verden som fullfører en gåtur, en løpetur eller en treningsøkt for rullestolbrukere på 1,6 km eller mer, en eksklusiv belønning i Aktivitet-appen og klistremerker i Meldinger. For å kunne se Aktivitet-utfordringen må brukerne oppdatere iPhone til iOS 12.1.3 og Apple Watch til watchOS 5.1.3.

Via Apple