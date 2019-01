Apples batteri-case for nyeste iPhone

Apple har lansert en batteripakke for 2018 iPhone-modellene.

Dette er en videreutvikling av et tilsvarende produkt for 2017-modellene, og ser ut til å ha blitt forbedret også i designet.

Smart Battery Case for iPhone

Det var mange som var skeptisk første gang Apple gikk tredjepartsleverandører som Mophie i næringen ved å produsere batteripakker for iPhone selv. Skepsisen gjaldt spesielt for designet.

Bilder ble lekket i forkant, men vi trodde ikke våre egne øyne. Var dette klumpete designet virkelig utviklet av Apple selv? Var Apples sjefdesigner Jony Ive for travelt opptatt med å designe det nye hovedkontoret til å ha full kontroll på alt som gikk ut over disk?

I hvert fall er de oppdaterte utgavene langt mer vellykket i sitt ytre, og den tykke delen der batteriet sitter er nå samlet nederst på et vis som ser langt mer helhetlig og gjennomtenkt ut.

Raskere lading med USB-PD

De nye batteri-casene heter altså Smart Battery Case for iPhone. Hva er det som gjør disse så smarte at Apple tar det med i navnet? Formodentlig er det det faktum at Apple selv kan kontrollere strømflyten og dermed også optimalise både ytelse og ladeprosess.

Du kan regne med omtrentlig 33-39 timers ekstra taletid – avhengig av modell, 20-22 timer med internett-bruk, og 25-27 timer ekstra videoavspilling.

Smart Battery Case er kompatibel med Qi-standarden for trådløs lading. Du kan lade iPhone-en og batteridekselet samtidig, og enkelte kilder rapporterer at med oppdatert programvare støttes også iPhone X-modellene (dog med noe varierende hell, viser det seg).

Dekselet kan lades enda raskere med USB-PD-kompatible ladere. Det betyr at alle ladere som støtter denne standarden vil kunne lade batteripakken langt raskere, på samme måte som iPhone 8 og senere modeller kan hurtiglades til 50 % kapasitet på 30 minutter fra tom tilstand. Apples egne USB-C-strømadapter med effekt på 18 W, 29 W, 30 W, 61 W eller 87 W støtter dette.

Det støtter også Lightning-tilbehør som EarPods med Lightning-tilkobling (følger med iPhone) og Lightning Digital AV-adapter (selges separat).

Når Smart Battery Case er satt på telefonen, vises batteristatusen både i statuslinjen og Varslingssenter, slik at du kan følge med på hvor mye batteri du har igjen.

Smart Battery Case for iPhone er tilgjengelig for både iPhone XS, XS Max og XR (2018).

Du kan velge mellom sort og hvitt silikon utvendig , og prisen på 1.299 kroner er den samme uansett hvilken telefonmodell du har. På innsiden er det et fôr i mikrofiber som beskytter overflaten på telefonen.

Du finner disse på Apple Store her, her og her.